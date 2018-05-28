Россиянка с тремя детьми попросила о статусе беженцев в Украине: известна причина

В воскресенье вечером, 27 мая, на украинской границе гражданка России с тремя детьми попросила о предоставлении им статуса беженцев. Свою просьбу женщина произнесла во время пограничного контроля в пункте пропуска "Сеньковка".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По информации пограничников, россиянка прибыла в пункт пропуска с детьми в возрасте 13, 11 и 9 лет.

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Женщина обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки. Россиянка сообщила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам.

Пограничники пропустили гражданку России на территорию Украины и сообщили об этом в Государственнуюй миграционную службу Украины в Киевской области.