Росіянка з трьома дітьми попросила про статус біженців в Україні: відома причина

У неділю ввечері, 27 травня, на українському кордоні громадянка Росії з трьома дітьми попросила про надання їм статусу біженців. Своє прохання жінка виголосила під час прикордонного контролю у пункті пропуску "Сеньківка".

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

За інформацією прикордонників, росіянка прибула у пункт пропуску з дітьми віком 13, 11 та 9 років.

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Жінка звернулась до прикордонників Чернігівського загону з проханням про надання їй статусу біженки. Росіянка повідомила, що на території РФ її переслідують за релігійними мотивами.

Прикордонники пропустили громадянку Росії на територію України та сповістили про це до Державної міграційної служби України в Київській області.