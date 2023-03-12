Однако при этом их не устраивает не то, что мужчины и сыновья пошли убивать и пытать другой народ, который длительное время в России цинично называли "братским". Их не устраивает, что оккупантов плохо экипировали и отправили в пехоту, а не в артиллеристы, сообщает 24 Канал.

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Учились на артиллеристов, а стали пехотой

Очередное обращение, которое распространяют российские телеграм-каналы, записали родственники мобилизованных из Московской области. В видео они обратились к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу.

На видео женщины жалуются, что их мужчины забрали в армию во время так называемой частичной мобилизации. На службе они три месяца проходили обучение на артиллеристов, однако на фронте командование, как и ожидалось, чихать хотело на это.

Так, сначала в зоне боевых действий захватчики два месяца ждали орудия, а впоследствии в устной форме им объявили о переводе в штурмовую пехоту. После такого известия их в качестве расходного материала перевели на передовую.

Без нормальных учений и даже боеприпасов

Более того, по словам родственников их "бросают как мясо штурмовать укрепрайоны". При этом посылают до пяти человек против "хорошо вооруженных ста людей противника". И все это происходит без предварительной подготовки, ведь по данным российских телеграм-каналов, "учения" на штурмовиков они проходили всего за 4 дня.

Удивительно, что после более чем года полномасштабной войны россияне ожидали чего-то другого от своего командования.

Так что женщины подчеркнули, что солдаты "готовы отдавать долг родине", однако это должно происходить по специальности, которой учились три месяца, а не как штурмовая пехота. Кроме того, родственники попросили не только отозвать солдат из передовой, но и снабдить их орудиями и боеприпасами.

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