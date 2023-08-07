Так, злоумышленница собирала разведданные о запланированном визите. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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СБУ задержала российскую информаторку

Как стало известно, предатель накануне недавней рабочей поездки Зеленского в Николаевскую область собирала разведданные о запланированном визите. Прежде всего, злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута президента на территории региона.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности женщины и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.

В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия вражеской приспешницы, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных задачах. Это позволило установить, что враждебная информаторша имела и другие цели. В частности, выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова,

– рассказали правоохранители.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевщине. В итоге сотрудники СБУ задержали приспешницу России "на горячем" при попытке передачи разведданных захватчикам.

Злоумышленницей оказалась жительница Очакова, бывшая продавщица в военном магазине на территории одной из воинских частей региона. Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов.

Кроме того, женщина пыталась "в темную" получить нужные сведения через собственные связи, в частности, в социальных учреждениях региона.

В настоящее время следователи задержанной уже сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ. Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Предатель собирала разведданные о ВСУ / фото СБУ

СБУ ловит предателей