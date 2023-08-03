Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, один из мужчин – активный спортсмен. Если вину корректировщиков докажут, то им грозит 12 лет заключения.
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Также проверяют причастность этих мужчин к наведению по Харькову "Шахедов" во время атаки 1 августа. Тогда получил ранения 1 человек. В результате атаки было повреждено, в частности, учебное заведение. Пострадал швейный цех, где обучались студенты.
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Как "работали" корректировщики
По данным Службы безопасности Украины, корректировщиками оказались двое безработных жителей Харькова. Они передвигались по городу на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военные.
После этого подозреваемые отмечали эти локации на гугл-карте и присылали скриншоты своему куратору из России. Силовики задержали мужчин "с поличным", когда они собирали данные о дислокации одного из подразделений Сил обороны.
В настоящее время им сообщили о подозрении. Решают вопрос об избрании меры пресечения.
Атака на Харьков 1 августа
- Россияне ночью 1 августа атаковали Харьков дронами-камикадзе. Атака на город таким количеством "Шахедов", по словам заместителя председателя Харьковской ОВА Евгения Иванова, произошла впервые. До этого оккупанты преимущественно обстреливали Харьков ракетами С-300.
- Предварительно известно, что город атаковали 5 – 7 ударных БПЛА. Украинские военные сбили часть из них.
- В результате атаки был поврежден учебный корпус и общежитие училища. Иванов заметил, что в общежитии не было людей. Также поврежден спортивный комплекс. Там получил ранение его охранник. Его госпитализировали.