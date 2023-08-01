В Салтовском районе города произошло попадание в один из корпусов Высшего профессионального училища. Как сообщает корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, второй и третий этажи здания значительно разрушены. Также в результате попадания произошел пожар.

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Разрушения большие

В здании училища во время атаки не было людей, ведь охранник, к счастью, в тот момент вышла на улицу.

Удар был по училищу очень мощный, люди проснулись ночью в этом районе и в тех, где пролетали "Шахеды", ведь у них очень громкий звук.

В результате попадания пострадал швейный цех, в котором учились студенты. Однако руководство училища уверяет, что, несмотря на разрушение цеха, они найдут возможность продолжить обучение офлайн.

К сожалению, в учебном заведении пострадало новое оборудование, на котором происходило обучение. Однако у училища еще есть помещение, куда при необходимости можно перевести студентов.

Несмотря на эту трагедию, учебный процесс будет продолжаться. Пока дистанционно, а дальше – жизнь покажет. Я считаю, что учебное заведение мы восстановим,

– подчеркнула директор учебного заведения Лариса Матвийчук.

С ночи на месте попадание работают спасатели и разбирают довольно большие завалы. Внутри неразрушенной части здания, где были учебные аудитории, стояли столы студентов, располагались кабинеты, актовый зал, также есть большие повреждения.

"В учебном заведении было попадание. Разрушены второй и третий этажи, кровля, а также перекрытия. На втором этаже на площади 200 квадратных метров возник пожар. К месту происшествия было направлено 9 отделений службы спасения и 50 человек состава. В 5.50 пожар был ликвидирован", – сообщил представитель управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

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Остались огромные воронки

Также "Шахеды" прилетели по частному сектору, расположенному неподалеку от училища. После атаки беспилотников там остались огромные воронки. В частных домах повреждены крыши. Но, к счастью, раненых там нет.

Было очень страшно. Дроны летели прямо над домом. Потом горело. Мы прятались – я, дочь, зять и котенок – между дверями. Потом вы выбежали на первый этаж в подъезд. Окна у нас повсюду посыпались. Звук был при этом ужасный,

– едва сдерживая эмоции, рассказала харьковчанка Александра Дворкина.

Сейчас коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети, работают водопроводчики, электрики, провайдеры, чтобы вернуть людям нормальные коммуникации.

В то же время правоохранители изъяли летевшие на Харьков детали "Шахедов" с номерами и надписями. И это будет очередное доказательство российского преступления.

Важно! Этой же ночью в Шевченковском районе Харькова беспилотник попал в спортивный объект. В результате удара дрона ранен охранник, который был госпитализирован.

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