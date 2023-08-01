В одном из зданий произошел пожар. Спасатели уже показали кадры последствий попадания дронов в Харькове.
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Какие последствия ночного обстрела Харькова
Враг атаковал город Харьков беспилотниками. Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши.
Также возник пожар на площади около 200 квадратных метров. В здании, предварительно, не было людей.
Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было.
К сожалению, был ранен один человек – его состояние проверяют медики. Здесь подразделения ГСЧС привлекались для проверки.
Последствия атаки дронов в Харькове / фото ГСЧС Украины
Массированная атака Харьковщины: последние новости
- В ночь на 31 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В результате произошел пожар в складском здании.
- В результате вражеского обстрела повреждены складские помещения коммерческого предприятия. К сожалению, получил ранение охранник.
- Как стало известно, враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району Харькова. В результате ударов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух очагов. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
- Предварительно, удар нанесли двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. К сожалению, получил ранение 61-летний охранник. Он госпитализирован в больницу.
- 30 июля около 20:30 в результате вражеских артиллерийских обстрелов загорелся дом в селе Шейковка. Травмирована 53-летняя женщина и мужчина 76 лет. Погибла 74-летняя женщина.