В одном из зданий произошел пожар. Спасатели уже показали кадры последствий попадания дронов в Харькове.

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Какие последствия ночного обстрела Харькова

Враг атаковал город Харьков беспилотниками. Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши.

Также возник пожар на площади около 200 квадратных метров. В здании, предварительно, не было людей.

Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было.

К сожалению, был ранен один человек – его состояние проверяют медики. Здесь подразделения ГСЧС привлекались для проверки.

Последствия атаки дронов в Харькове / фото ГСЧС Украины

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