В Салтівському районі міста відбулось влучання в один з корпусів Вищого професійного училища. Як повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, другий та третій поверхи будівлі значно зруйновані. Також внаслідок влучання почалась пожежа.

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Руйнування великі

В будівлі училища під час атаки не було людей, адже охоронець, на щастя, у той момент вийшла на вулицю.

Удар був по училищу дуже потужний, людей побудило в цьому районі та в тих, де пролітали "Шахеди", адже вони мають дуже гучний звук.

Внаслідок влучання постраждав швацький цех, в якому навчалися студенти. Проте керівництво училища запевняє, що попри руйнування цеху, вони знайдуть можливість продовжити навчання офлайн.

На жаль, в навчальному закладі постраждало нове обладнання, на якому відбувалось навчання. Проте училище ще має приміщення, куди за потреби можливо перевести студентів.

Попри цю трагедію, навчальний процес буде продовжуватись. Наразі дистанційно, а далі – життя покаже. Я вважаю, що навчальний заклад ми відновимо,

– наголосила директорка навчального закладу Лариса Матвійчук.

З ночі на місці влучання працюють рятувальники та розбирають доволі великі завали. Всередині незруйнованої частини будівлі, де були навчальні аудиторії, стояли столи студентів, розташувались кабінети, актова зала, також є великі пошкодження.

"В навчальному закладі було влучання. Зруйновано другий та третій поверхи, покрівля, а також перекриття. На другому поверсі на площі 200 квадратних метрів виникла пожежа. До місця події було направлено 9 відділень служби порятунку та 50 людей складу. О 5.50 пожежу було ліквідовано", – повідомив речник управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

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Залишились величезні вирви

Також "Шахеди" прилетіли по приватному сектору, який розташований неподалік від училища. Після атаки безпілотників там залишились величезні вирви. В приватних будинках пошкодженні дахівки. Але, на щастя, поранених там немає.

Було дуже страшно. Дрони летіли прямо над будинком. Потім горіло. Ми ховалися – я, донька, зять і кошеня – між дверима Потім ми вибігли на перший поверх в під'їзд. Вікна в нас всюди посипалися. Звук був при цьому жахливий,

– ледве стримуючи емоції, розповіла харків'янка Олександра Дворкіна.

Зараз комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі, працюють водники, електрики, провайдери, щоб повернути людям нормальні комунікації.

Водночас правоохоронці вилучили деталі "Шахедів", що летіли на Харків – з номерами та написами. І це буде черговий доказ російського злочину.

Важливо! Цієї ж ночі в Шевченківському районі Харкова безпілотник потрапив до спортивного об'єкта. Внаслідок удару дрона є поранений охоронець, якого було госпіталізовано.

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