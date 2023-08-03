Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, один із чоловіків – активний спортсмен. Якщо вину коригувальників доведуть, то їм загрожує 12 років ув'язнення.

Дивіться також Ховались з кошеням між дверима, – очевидці про атаку дронів на Харків

Також перевіряють причетність цих чоловіків до наведення по Харкову "Шахедів" під час атаки 1 серпня. Тоді зазнала поранень 1 людина. Унаслідок атаки був пошкоджений, зокрема, навчальний заклад. Постраждав швацький цех, де навчалися студенти.

Росіяни атакували Київщину "Шахедами": дивіться відео

Як "працювали" коригувальники

За даними Служби безпеки України, коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців Харкова. Вони пересувалися по місту велосипедами й знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військові.

Після того підозрювані відмічали ці локації на гугл-карті та надсилали скриншоти своєму куратору з Росії. Силовики затримали чоловіків "на гарячому", коли вони збирали дані про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Нині їм повідомили про підозру. Розв'язують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Атака на Харків 1 серпня