Сливал информацию "онлайн-знакомой": СБУ задержала корректировщика в Харьковской области

Российские кураторы создали фейковый женский аккаунт. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно о корректировщике?

Киберспециалисты СБУ задержали корректировщика российских ударов по боевым позициям Сил обороны на Изюмском направлении. Им оказался местный житель.

Фигурант попал в поле зрения российских спецслужб в специализированных Telegram-чатах. Чтобы завербовать мужчину, россияне создали подставной профиль "женщины", которая завязала с ним контакт и постепенно начала координировать разведывательную работу.

По инструкциям "виртуальной собеседницы" местный житель лично пешком обходил прилегающую территорию. Он пытался скрытно зафиксировать места сосредоточения личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины. Потенциальными целями врага были запасные командные пункты, склады с вооружением и боевые позиции украинских защитников в Изюмском районе.

Кроме того, корректировщик отслеживал основные маршруты передвижения бронеколонн сил обороны, направлявшихся в сторону передовой. После каждого разведывательного выхода информатор записывал для своей "кураторши" подробные голосовые сообщения с описанием расположения объектов.

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Киберспециалисты украинской спецслужбы своевременно задокументировали преступные действия и задержали мужчину по месту жительства. Одновременно правоохранители приняли меры по обеспечению безопасности мест базирования и путей следования подразделений в Изюмском районе.

Правоохранители провели обыски в жилище задержанного. Следователям удалось изъять мобильный телефон с перепиской в мессенджере, через который осуществлялась связь с вражескими спецслужбами.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 2 статьи 114-2. В ней речь идет о распространении информации о размещении подразделений Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог. Корректировщику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 4 ноября в Харькове задержали российскую информаторшу. Женщина искала запасные командные пункты украинских защитников и готовила теракты против военнослужащих.