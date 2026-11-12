Зливав інформацію "онлайн-знайомій": СБУ затримала коригувальника на Харківщині

Російські куратори створили фейковий жіночий акаунт. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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Що відомо про коригувальника?

Кіберфахівці СБУ затримали коригувальника російських ударів по бойових позиціях Сил оборони на Ізюмському напрямку. Ним виявився місцевий житель.

Фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб у спеціалізованих телеграм-чатах. Для того, щоб завербувати чоловіка росіяни створили підставний профіль "жінки", яка зав'язала з ним контакт і поступово почала координувати розвідувальну роботу.

За інструкціями "віртуальної співрозмовниці" місцевий житель особисто пішки обходив прилеглу територію. Він намагався приховано зафіксувати місця зосередження особового складу та військової техніки Збройних сил України. Потенційними цілями ворога були запасні командні пункти, склади з озброєнням та бойові позиції українських захисників на Ізюмщині.

Крім того, коригувальник відстежував основні маршрути пересування бронеколон сил оборони, що рухалися в бік передової. Після кожного розвідувального виходу інформатор записував для своєї "кураторки" докладні голосові повідомлення з описом розташування об'єктів.

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Кіберфахівці української спецслужби своєчасно задокументували злочинні дії та затримали чоловіка за місцем проживання. Одночасно правоохоронці вжили заходів для убезпечення локацій базування та шляхів руху підрозділів на Ізюмщині.

Правоохоронці провели обшуки в помешканні затриманого. Слідчим вдалось вилучили мобільний телефон із листуванням у месенджері, через який відбувався зв'язок із ворожими спецслужбами.

Зловмиснику повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2. В ній йдеться про поширення інформації розміщення підрозділів Збройних сил України в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Коригувальнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 листопада у Харкові затримали російську інформаторку. Жінка шукала запасні командні пункти українських захисників та готувала теракти проти військовослужбовців.