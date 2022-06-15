Медленность некоторых западных стран в предоставлении Украине помощи приводит к затягиванию захватнической войны россиян, и в результате будет стоить этим странам в разы дороже стоимости помощи! Ценой войны уже является снижение доходов граждан и возможностей трудоустройства, не только в Украине, но и в других странах!

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Языком цифр

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выпустила отчет по глобальной экономической ситуации, где ухудшает свои прогнозы. И все из-за начатой рашистами против Украины войны. Ведь после COVID-19 мировая экономика была на пути к хоть и медленному, но восстановлению!

Но в этом году рост мирового ВВП резко затормозится. Оно уже значительно ниже показателей, прогнозируемых 6 месяцев назад в декабре 2021 года. ВВП будет расти меньше во всех странах, но больше всего пострадают страны Европы. Поэтому люди почувствуют это на зарплате и возможностях найти работу.

Вот несколько цифр от ОЭСР по прогнозу роста ВВП:

Весь мир:

декабрь 2021 года: +4,5%

июнь 2022 года: +3,0% (-1,5%)

Германия

декабрь 2021 года: +4,1%

июнь 2022 года: +1,9% (-2,2%)

Франция

декабрь 2021 года: +4,5%

июнь 2022 года: +3,0% (-1,5%)

США

декабрь 2021 года: +3,7%

июнь 2022 года: +2,5% (-1,2%)

Для Германии недополученные 2,2% ВВП – это 84 миллиарда долларов. Для Франции – 1,5% – это 39 миллиардов долларов. Для США – 1,2% ВВП – это 251 миллиард долларов.

Дорогое удовольствие

Что я могу сказать: долгая война становится слишком дорогой войной всему миру. Последствия испытывают и в странах ЕС, и в США. Говорю об экономических последствиях. Ибо человеческие потери и страдания невозможно измерить.

Выход? Максимально помочь Украине экономически и военно, чтобы выбить проклятых рашистов и отбросить их от наших границ. И дальше вместе строить новые прогнозы экономического роста.