Повільність деяких західних країн у наданні Україні допомоги призводить до затягування загарбницької війни рашистів, і в результаті коштуватиме цим країнам в рази дорожче, ніж вартість допомоги! Ціною війни вже є та буде зниження доходів громадян і можливостей працевлаштування, не тільки в Україні, а й в інших країнах!

Читайте також Для чого Росії знадобилось джерело нестабільності у далекому Нікарагуа

Мовою цифр

Організація економічного співробітництва та розвитку ( ОЕСР) випустила звіт по глобальній економічній ситуації, де погіршує свої прогнози. І все через розпочату рашистами проти України війну. Адже після COVID-19 світова економіка була на шляху до хоча й повільного, але відновлення!

Але у цьому році зростання світового ВВП різко загальмується. Воно вже значно нижче показників, прогнозованих 6 місяців тому – у грудні 2021 року. ВВП зростатиме менше у всіх країнах, але найбільше постраждають країни Європи. Тож люди відчують це на зарплатах та можливостях знайти роботу.

Ось декілька цифр від ОЕСР по прогнозу зростання ВВП:

Весь світ:

грудень 2021: +4,5%

червень 2022: +3,0% (-1,5%)

Німеччина

грудень 2021: +4,1%

червень 2022: +1,9% (-2,2%)

Франція

грудень 2021: +4,5%

червень 2022: +3,0% (-1,5%)

США

грудень 2021: +3,7%

червень 2022: +2,5% (-1,2%)

Для Німеччини недоотримані 2,2% ВВП це 84 мільярдів доларів. Для Франції – 1,5% це 39 мільярдів доларів. Для США – 1,2% ВВП це 251 мільярд доларів.

Дороге задоволення

Що я можу сказати: довга війна стає занадто дорогою війною для всього світу. Наслідки відчувають і в країнах ЄС, і в США. Кажу про економічні наслідки. Бо людські втрати та страждання неможливо виміряти.

Вихід? Максимально допомогти Україні економічно та військово, аби вибити клятих рашистів і відкинути їх від наших кордонів. І далі спільно будувати нові прогнози економічного зростання.