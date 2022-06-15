Маріонетки Кремля

При цьому агресором не приховується, що така мілітаризація нібито матиме метою розміщення російських ракет, таких як "Циркон" і "Калібр", здатних досягти материкової території США.

Читайте також Нічого ще не вирішено: загроза існуванню України нікуди не зникла

Російська пропаганда обіцяє повторення Кремлем ситуації "Карибської кризи" шістдесятирічної давнини, коли відповідні ракети розміщувалися СРСР на Кубі та заявляє, що метою таких діянь є "перспектива" отримання від влади США "поступок", зокрема щодо України.

Не є таємницею, що нинішній режим у Нікарагуа тісно пов’язаний із російськими спецслужбами та що останні роки він став фактичною маріонеткою росіян у питанні злочинного нібито "визнання" замаху на анексію Криму.

Всім відомо й про фейкового "почесного консула" Нікарагуа на окупованому півострові, й про злочинну роль "посла" Нікарагуа в Москві, яка періодично протиправно відвідувала Крим.

Також очевидно, що росіяни опрацьовують злочинне використання "кримського досвіду" ракетних обстрілів материкової України, зокрема вказаними "Калібрами" з території окупованого Криму та наближених морських просторів й на інших вірогідних театрах воєнних дій.

Не все так однозначно (с)

У той же час Нікарагуа перебуває у вагомій економічній залежності не від Росії, а саме від США, які водночас наклали на тамтешній режим санкції, у першу чергу – за репресії проти опозиції та за фальсифікацію виборів. Очевидно, що гіпотетичне розміщення російських військових баз призвело б до посилення цих санкцій з боку США та інших країн водночас, та до відповідного економічного колапсу Нікарагуа.

Також примітно, що попре "всіляку підтримку" російській агресії з боку режимів Нікарагуа та Венесуели, тамтешні диктатори не спрямували "на допомогу" російським окупантам своїх найманців, як це прикладом пробував робити з березня 2022 року сирійський диктатор Асад.

Також варто додати що насправді влада Нікарагуа не надала якісь "новий спеціальний дозвіл" росіянам, а продовжила вже наявний, якій стосується військових низки країн, при чому не лише агресора, але й прикладом Мексики та США, яким дозволяється прибувати до Нікарагуа "з гуманітарною метою".

Колумбійський фактор

У цьому вимірі значущою стає позиція Колумбії, щодо якої режим Мадуро постійно висуває політичні претензії та веде підривну діяльність, а Нікарагуа висунула істотні територіальні претензії у Карибському морі.

Уряд Колумбії був запрошеним у травні 2022 року до участі у другій нараді демократичних країн у німецькому Рамштайні, за підсумками якої тамтешніми посадовцями було оголошене надіслання до України гуманітарної допомоги.

Водночас подальша позиція Колумбії визначатиметься результатами президентських виборів, другий тур яких відбудеться 19 червня. Лідером першого туру став лівий кандидат Густаво Петро та у випадку його перемоги експерти прогнозують ймовірні зміни політичного курсу Боготи; водночас це ніяк не змінить принципових суперечок між Нікарагуа та Венесуелою з одного боку та Колумбією з іншого.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: