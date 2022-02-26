Отключение от SWIFT – только начало

На Западе восхищаются нашей стойкостью, но все еще тормозят с реальными санкциями.

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И здесь нам нужно не только отключение России от SWIFT, хотя это было бы круто, а заморозить активы и счета российского центрового банка.

Россию необходимо остановить

Нужно "положить" не только сосуды финансовой системы, но и ее сердце. И тогда российская экономика не сможет работать вообще.

Пытаюсь это объяснить нашим западным друзьям, присоединяйтесь по своим каналам.

Все будет Украина!

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