Фейсбук прав

Я ненавижу. Всем сердцем. Так, как никогда. Я ненавижу уже более 24 часов.

Важно Отец едет убивать русских оккупантов, а сын помогает заряжать патроны

Я не думал, что в сердце моем будет столько места для ненависти. Но это есть. И сегодня я обещаю себе, что эта ненависть не угаснет никогда.

Я буду лелеять ее. До конца своей жизни. Долгой или короткой. Ненависть к тем, кто решил, что вправе убивать украинцев и разрушать жизнь моих сограждан. Ненависть к Путину. Ненависть к его солдатам. Ненависть к молчащим, когда молчание – это преступление, а они думают, что он не отвечают за действия его власти.

Ненависть навсегда

Мы не знаем, как закончится этот день. Мы не знаем, что будет через месяц. Но как бы это ни закончилось, я буду всю свою жизнь делать все, чтобы заставить их ответить. Каждого.

До последнего вздоха я буду взращивать эту ненависть и делать все, чтобы, где бы они ни были, чтобы они ни делали, они ответили.

Это клятва ненависти. И я ее не забуду. И не дам забыть тем, у кого коротка память.

Зачем это нужно

Я буду напоминать всем, кто такой Путин. И кто такие россияне. И что такое Россия.

Я буду повторять слова Рейгана об Империи зла. И даже если кто-то решит забыть, потому что наступил временный мир, я буду напоминать.

Всем тем, кто будет говорить, будто можно вернуться в обычную жизнь. И это не изменит даже смерть Путина, который может так и не попасть в Гаагу, держась за ядерную бомбу, но точно попадет в ад.

Так вот, когда Путин будет в аду, моя ненависть будет все еще сильной и она не даст молчать, если кто-то, радуясь, скажет, что теперь с Россией можно начать с чистого листа.

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Нет, это лист уже никогда не будет чистым, он в крови и слезах. И отвечать должны те, кто сейчас выполняет приказы Путина, а потом будет говорить, что у него не было выбора. Моя ненависть и для них тоже.

Моя ненависть к России. Которая должна искупить те преступления, которые сейчас совершают ее солдаты.

Любовь до слез

Но есть не только ненависть. Ибо рядом с ней есть любовь. Любовь к слезам. Любовь, охватывающая твое сердце, когда ты видишь фотки нацгвардейцев из Гостомеля. Новый ад на Земле.

Любовь до слез, когда дрожит все твое тело, а душа хочет разорваться, когда читаешь о ребятах с острова Змеиный. Ребятах, защищавших маленький кусок украинской земли. Украинский камень.

Они сказали те же слова, которые в голос произносят все украинцы. И я думаю, что они сказали это не только языку ненависти, но и языку любви.

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