Украинские военные в 9:40 утра 24 февраля зафиксировали российский вертолет без опознавательных знаков со стороны Беларуси.
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Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, это произошло в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич". Вертолет армии России произвел обстрел вправо и влево от моста.
По информации пограничников, предварительно пострадавших нет.
Пограничники с собратьями из ВСУ держат оборону,
– подчеркнуть в госоргане.