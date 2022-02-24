Українські військові о 9:40 ранку 24 лютого зафіксували російський вертоліт без розпізнавальних знаків зі сторони Білорусі.

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Як повідомили у Державній прикордонній службі України, це трапилось у районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич". Вертоліт армії Росії здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста.

За інформацію прикордонників, попередньо, постраждалих немає.

Прикордонники з побратимами з ЗСУ тримають оборону,

– підкреслити в держоргані.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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