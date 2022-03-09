В частности, последние новости о проделках орков рассказали в Бучанском горсовете. Там утверждают, что оккупанты срывают эвакуацию.

К теме Из Полтавы в Сумы выехала еще одна колонна автобусов для эвакуации людей

Сейчас 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне,
– говорится в сообщении.

Для того чтобы разблокировать движение транспорта, продолжаются переговоры.

При этом договоренность о "зеленом коридоре" была на самом высоком уровне.

ВСУ

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Вы должны знать, что оккупанты открывают огонь во время эвакуации: смотрите видео