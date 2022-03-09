В частности, последние новости о проделках орков рассказали в Бучанском горсовете. Там утверждают, что оккупанты срывают эвакуацию.

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Сейчас 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне,

– говорится в сообщении.

Для того чтобы разблокировать движение транспорта, продолжаются переговоры.

При этом договоренность о "зеленом коридоре" была на самом высоком уровне.

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Вы должны знать, что оккупанты открывают огонь во время эвакуации: смотрите видео