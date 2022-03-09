Зокрема, останні новини про витівки орків розповіли у Бучанській міськраді. Там стверджують, що окупанти зривають евакуацію.

До теми З Полтави до Сум виїхала ще одна колона автобусів для евакуації людей

Наразі 50 автобусів заблоковані російськими військовими у Стоянці: не дають проїзд колоні,

– мовиться у повідомленні.

Для того, щоб розблокувати рух транспорту, тривають перемовини.

При цьому домовленість про "зелений коридор" була на найвищому рівні.



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Ви маєте знати, що окупанти відкривають вогонь під час евакуації: дивіться відео