Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский, вспомнив историю с бывшим командиром оккупантов Сергеем Суровикиным.

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Вероятно, он принимал определенное участие в попытке мятежа от Пригожина. Поэтому сейчас Суровикина показательно наказывают. О нем забрали упоминания даже на сайте минобороны России, а сам оккупант просто где-то пропал.

Вряд ли его собьют ракетой, как это было с Пригожиным. Армия сама по себе стрелять не будет. Это может быть работа для ФСБ. Они любят ядами пользоваться. Судьба Суровикина может окончиться так же как и у Пригожина. Но другим способом,

– заметил Барановский.

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Колоссальная коррупция в российские армии

Как отметил Барановский, у российской армии просто колоссальный уровень коррупции. И это очень хорошо. Чем больше коррупции – тем слабее армия.

Конечно, иногда российские спецслужбы производят чистки и в министерстве обороны, и в самой армии. Часто они это делают, чтобы продемонстрировать, что сейчас не время для краж. Но коррупцию в российской армии все равно не искоренить.

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