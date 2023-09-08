Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский, вспомнив историю с бывшим командиром оккупантов Сергеем Суровикиным.
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Вероятно, он принимал определенное участие в попытке мятежа от Пригожина. Поэтому сейчас Суровикина показательно наказывают. О нем забрали упоминания даже на сайте минобороны России, а сам оккупант просто где-то пропал.
Вряд ли его собьют ракетой, как это было с Пригожиным. Армия сама по себе стрелять не будет. Это может быть работа для ФСБ. Они любят ядами пользоваться. Судьба Суровикина может окончиться так же как и у Пригожина. Но другим способом,
– заметил Барановский.
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Колоссальная коррупция в российские армии
Как отметил Барановский, у российской армии просто колоссальный уровень коррупции. И это очень хорошо. Чем больше коррупции – тем слабее армия.
Конечно, иногда российские спецслужбы производят чистки и в министерстве обороны, и в самой армии. Часто они это делают, чтобы продемонстрировать, что сейчас не время для краж. Но коррупцию в российской армии все равно не искоренить.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Россия понесла колоссальные потери среди личного состава и военной техники с начала полномасштабного вторжения. Оно началось 24 февраля 2022 года.
- С этого времени украинские военные уничтожили 266 900 российских захватчиков. А за минувшие сутки, 6 сентября, на "концерт Кобзона" погнали еще 610 оккупантов.
- Также Россия потеряла 4506 танков, 8703 боевых бронированных машин, 5722 артиллерийских систем, 753 РСЗО, 506 средств ПВО и т.д.