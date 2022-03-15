Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, поблагодарив защитников Харькова. В своем видеообращении он также выразил благодарность всем жителям города за их выдержку и мужество.

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Несмотря на то, что Харьков с первых дней войны – одна из главных целей врага, город держит оборону. Все попытки прорыва рашистов терпят крах.

Хочу сказать огромное спасибо нашим героическим войскам, держащим оборону Харькова. За это время российская армия ни на метр не продвинулась в город.

– подчеркнул Игорь Терехов.

Обращение Игоря Терехова 15 марта: смотрите видео

В результате российских обстрелов в Харькове разрушены около 600 жилых домов. Рашисты также разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе родильный. Однако городские власти уже планируют возобновление инфраструктуры. Харьков обязательно возродится, сейчас главное – прогнать врага.

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