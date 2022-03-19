Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, днем ​​российская армия обстреляла западную часть Чернигова. В результате попадания снарядов в здания возникло много пожаров.

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Пожар в Чернигове

Снаряды оккупантов спровоцировали пожары на 3 объектах инфраструктуры: складе горюче-смазочных материалов, заводе по изготовлению пластиковых изделий и в складских помещениях.

Также пожары из-за обстрелов жилых домов произошли по 10 адресам. ГСЧС ликвидирует пожары и спасает людей, привлечены 9 единиц техники и 42 человека личного состава.

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