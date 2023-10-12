Об этом сообщают в Херсонской областной военной администрации. За время полномасштабного вторжения здание детской больницы уже не в первый раз оказывается под ударом российских оккупантов.

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В Херсоне атаковали детскую больницу

Как сообщили в ОВА, из-за ситуации безопасности корпус детской больницы, где зафиксировали попадание, не работал. В здании не было врачей и пациентов.

По предварительной информации обошлось без пострадавших,

– сообщили в Херсонской ОВА.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко показал последствия попадания по детской больнице в Днепровском районе города.



Здание детской больницы после очередной атаки оккупантов / Фото Роман Мрочко



Последствия российской атаки на детскую больницу / Фото Роман Мрочко

Александр Прокудин также показал последствия разрушения детской лечебницы после российского удара.

"Враг "демилитаризировал" законсервированное здание. Армия России ударила по детской больнице. К счастью, сегодня там не проводился прием пациентов. Так что обошлось без жертв. Однако у помещения есть значительные разрушения", – прокомментировал атаку Прокудин.

По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, российская армия не прекращает обстрелы Херсонщины. Только за прошедшие сутки оккупанты 98 раз обстреляли город и область. По приблизительным подсчетам, враг выпустил не менее 500 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО "Град", танков, ПТРК, авиации и БПЛА.

Россияне атаковали авто ритуальной службы на кладбище в Херсоне

Днем 11 октября кафиры цинично атаковали автомобиль ритуальной службы на кладбище в Херсоне. В ОВА уточнили, что для удара враг использовал БПЛА, с которого и сбросили взрывчатку.

От циничной атаки пострадали три человека. Они получили ранения разной степени тяжести. Они получили медицинскую помощь от специалистов.