Про це повідомляють в Херсонській обласній військовій адміністрації. За час повномасштабного вторгнення будівля дитячої лікарні вже не вперше опиняється під ударом російських окупантів.

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У Херсоні атакували дитячу лікарню

Як повідомили в ОВА, через безпекову ситуацію корпус дитячої лікарні, де зафіксували влучання, не працював. У будівлі не було лікарів та пацієнтів.

За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих,

– повідомили в Херсонській ОВА.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко показав наслідки влучання по дитячій лікарні у Дніпровському районі міста.



Будівля дитячої лікарні після чергової атаки окупантів / Фото Роман Мрочко



Наслідки російської атаки на дитячу лікарню / Фото Роман Мрочко

Олександр Прокудін також показав наслідки руйнування дитячої лікарні після російського удару.

"Ворог "демілітаризував" будівлю, що була законсервована. Армія Росії вдарила по дитячій лікарні. На щастя, на сьогодні там не проводився прийом пацієнтів. Тож обійшлося без жертв. Проте приміщення має значні руйнування", – прокоментував атаку Прокудін.

За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російська армія не припиняє обстрілів Херсонщини. Лише протягом минулої доби окупанти 98 разів обстріляли місто та область. За приблизними підрахунками, ворог випустив щонайменше 500 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ "Град", танків, ПТРК, авіації та БпЛА.

Росіяни атакували авто ритуальної служби на кладовищі в Херсоні

Удень 11 жовтня окупанти цинічно атакували автомобіль ритуальної служби на кладовищі у Херсоні. В ОВА уточнили, що для удару ворог використав БпЛА, з якого й скинули вибухівку.

Від цинічної атаки постраждало троє людей. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі вони отримали медичну допомогу від спеціалістів.