Інцидент трапився орієнтовно о 11:40 11 жовтня у Херсонському районі на Херсонщині. У Херсонській міській військовій адміністрації пояснили, що ворог поцілив по передмістю Херсона.

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Росія атакувала поминальну процесію на кладовищі

У передмісті Херсона ворог з дрона атакував поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Попередньо відомо про трьох поранених,

– заявив Роман Мрочко.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації розповів, що одна поранена людина перебуває в лікарні у важкому стані. Інформація щодо неї уточнюється.

Прокуратура розслідує атаку росіян

Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 11 жовтня близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі,

– пояснили в прокуратурі.

За їхніми даними, внаслідок вибуху постраждало троє працівників ритуальної служби, які перебували біля спеціального транспорту.

Прокурори разом зі слідчими роблять все, щоб задокументувати воєнні злочини, які вчинила Росія.



Росія атакувала Херсонщину / Фото Херсонської обласної прокуратури

Росія постійно атакує Херсонщину