Інцидент трапився орієнтовно о 11:40 11 жовтня у Херсонському районі на Херсонщині. У Херсонській міській військовій адміністрації пояснили, що ворог поцілив по передмістю Херсона.
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Росія атакувала поминальну процесію на кладовищі
У передмісті Херсона ворог з дрона атакував поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Попередньо відомо про трьох поранених,
– заявив Роман Мрочко.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації розповів, що одна поранена людина перебуває в лікарні у важкому стані. Інформація щодо неї уточнюється.
Прокуратура розслідує атаку росіян
Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, 11 жовтня близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі,
– пояснили в прокуратурі.
За їхніми даними, внаслідок вибуху постраждало троє працівників ритуальної служби, які перебували біля спеціального транспорту.
Прокурори разом зі слідчими роблять все, щоб задокументувати воєнні злочини, які вчинила Росія.
Росія атакувала Херсонщину / Фото Херсонської обласної прокуратури
Росія постійно атакує Херсонщину
- Глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що за минулу добу росіяни 82 рази атакували регіон. Окупанти випустили 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, станкового протитанкового гранатомета, ручного протитанкового гранатомета та безпілотників.
- Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону, будівлю навчального закладу, територію сільгосптовариства у Бериславському районі. Росія поранила 1 людину.
- У ніч проти 10 жовтня ворог також атакував Херсонську область ударними безпілотниками. Проте Сили оборони збили 3 дрони над областю.