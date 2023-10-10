Єдина ціль таких інформаційних провокацій – відтягнути Збройні Сили з Запорізького напрямку. Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Просто фейки

Окупанти точно не мають серйозних сил на північному сході від Нової Каховки. Там зараз противник зосереджує лише опорні пункти й артилерійські підрозділи, які тероризують цивільне населення. Втім, за Новою Каховки ворожі підрозділи доволі щільно укомплектовані.

Від Нової Каховки до Кінбурнської коси на лівому березі Херсонщини кількість російських військ становить приблизно 30 тисяч осіб, не враховуючи резерви,

– мовив херсонський активіст.

Протягом останнього тижня спостерігається навмисне вкидання чуток росіянами, які стоять в резерві, про те що, вони нібито готуються до наступу.

Насправді це просто фейки, оскільки жодних ознак того, що окупанти можуть здійснити форсування, поготів мати техніку для наступаючих дій, немає. Ні техніки, ні танків, ні катерів росіяни не мають у достатній кількості. У російських загарбників хронічний дефіцит катерів, бо ті, що вони вкрали у людей, закінчилися.

Окупанти, звісно, привозять нові катери, але вони швидко зникають в глибині вод, оскільки українські дрони ефективно по них працюють. Тому це лише вкиди,

– додав Молчанов.

На Херсонщині росіяни не зможуть ефективно наступати. Навіть до настання холодів для росіян небезпечно стягувати свої сили на Херсонський напрямок, оскільки ініціатива на боці українських бійців.

Важливо! Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін спростував фейк росіян нібито про спробу окупувати Херсон. Російська пропаганда після звільнення міста у листопаді 2022 року мало не щодня "наступає на Херсон".

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