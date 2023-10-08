Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що 8 жовтня російські загарбники атакували передмістя Херсона. Окупанти вдарили по селищу міського типу під назвою Кіндійка.
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Що відомо про наслідки атаки Росії
Прокудін заявив, що в результаті російської агресії постраждала 11-річна дівчинка. Вона отримала численні ушкодження.
Вибухова та черепно-мозкова травми. Забій головного мозку. Відкритий перелом лівої плечової кістки. Множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї,
– пояснив він.
За його словами, дівчинка перебуває у комі. Кращі фахівці Херсонщини зараз борються за її життя.
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко поділився подробицями. Він написав у соцмережах, що росіяни обстріляли передмістя з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини близько 16:00. На момент атаки ця дівчинка перебувала на подвір'ї. Її ушпиталили з численними пораненнями.
Також Мрочко поділився відео з наслідками російської атаки. На кадрах можна побачити, як настоятель церкви отець Валентин показує пошкоджену територію та уламки снарядів, а також почути, як він називає жителів країни-агресорки нечестивцями, безбожниками та нелюдями.
Наслідки російської агресії: відео Херсонської МВА
Росія постійно обстрілює Херсонщину
- Нещодавно росіяни вкотре атакували Херсон. Внаслідок їхньої агресії була пошкоджена, зокрема, будівля туристичного агентства. У приміщенні висіла мапа світу, і тепер там, що є символічним, на місці Росії з'явилася дірка у стіні.
- Раніше загарбники атакували центр Херсона вранці. В результаті вони пошкодили житлові будинки та магазини.
- Не так давно окупанти вбили двох жителів під час обстрілу Херсонщини. Росіяни поцілили по житлових будинках, підприємству та транспортній базі. Відомо, що один із загиблих був комунальником.