Рух опору продовжує боротьбу на окупованій території – росіянам та колаборантам дуже тривожно від цього. Зокрема, нещодавно у Новій Каховці підірвали авто "секретаря" путінської партії "Єдина Росія" Володимира Малова.
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"Червоний" вогонь на Херсонщині
Невідомі підпалили пам'ятник Владіміру Лєніну, що стояв в Новій Каховці. Росіяни встановили його на центральній площі ще минулого року. Наприкінці квітня росіяни вирішили провести "комунізацію" Нової Каховки – однак, як наразі можна побачити, це не до вподоби місцевим.
Також перед палаючим пам'ятником на асфальті намалювали державний символ України – тризуб. Величезний герб з рівно окресленими краями тепер красується в центрі окупованого міста.
Опір на тимчасово підконтрольних росіянам землях триває / Сергій Стерненко
Дива на окупованій території
- Спецпризначенці Головного управління розвідки нещодавно знову десантувалися на території тимчасово окупованого Криму. У рамках диверсійно-розвідувальної операції бійцям довелося вступити в жорстокий бій з окупантами. Ті зазнали значних втрат.
- Біля Маріуполя 6 жовтня палав літак окупантів, який збила їхня ж ППО. Це вже п'ята атака росіян на власні ж літаки. Пілоту вдалося вижити.
- Окупанти дуже бояться місцевого населення на окупованих територіях. Вони сподівалися, що їх зустрінуть радісно, але сталося навпаки – зараз процвітає партизанська боротьба. Росіяни бачать у кожному другому потенційного навідника і потенційного ворога для них.