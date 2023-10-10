Рух опору продовжує боротьбу на окупованій території – росіянам та колаборантам дуже тривожно від цього. Зокрема, нещодавно у Новій Каховці підірвали авто "секретаря" путінської партії "Єдина Росія" Володимира Малова.

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Невідомі підпалили пам'ятник Владіміру Лєніну, що стояв в Новій Каховці. Росіяни встановили його на центральній площі ще минулого року. Наприкінці квітня росіяни вирішили провести "комунізацію" Нової Каховки – однак, як наразі можна побачити, це не до вподоби місцевим.

Також перед палаючим пам'ятником на асфальті намалювали державний символ України – тризуб. Величезний герб з рівно окресленими краями тепер красується в центрі окупованого міста.

Опір на тимчасово підконтрольних росіянам землях триває / Сергій Стерненко

Дива на окупованій території