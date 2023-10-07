Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ. За їхніми даними, Малов у "вкрай важкому стані", передає 24 Канал.

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Черговий колаборант на шляху на "концерт Кобзона"

Вибух у Новій Каховці пролунав близько о 09:30. Як виявилося, підірвали автомобіль колаборанта й так званого "виконавчого секретаря Новокаховського місцевого відділення" путінської "Єдиної Росії" Володимира Малова.

Виконавчий секретар Новокаховського місцевого відділення Володимир Малов, 1957 року народження у вкрай тяжкому стані доставлений до лікарні. Обставини події встановлюються,

– трагічно повідомив так званий "сенатор" від Херсонської області Ігор Кастюкевич.

Кремлівський прихвостень заявив, що підрив автомобіля – це нібито "теракт, який спрямований проти мирного населення". Кастюкевич також підкреслив, що нині лікарі борються за життя Малова й докладають усіх зусиль, аби стабілізувати його стан.

Тим часом в партизанському русі "Атеш" наголосили, що Малов не скористався пропозицією, тому тепер – на шляху на "концерт Кобзона". Іншим же зрадникам на тимчасово окупованих територіях радять дослухатися до порад партизан.

"Ліквідація колаборантів, які пішли на службу до окупантів, триває і лише посилюватиметься. Закликаємо колаборантів до співпраці, поки є час і така пропозиція. Не всі нею встигнуть скористатися", – мовиться у повідомлені "Атеш".

Скільки українців стали колаборантами

Аналітики ідентифікували 1 816 представників окупаційної влади. Більшість із них, 1 579, громадяни України, які стали колаборантами.

Найбільше колаборантів у соціальних сферах чи органах з доволі вузькими повноваженнями. Там зрадники керують абсолютно всіма комітетами земельних ресурсів так званої "ДНР". Переважно колаборанти також пішли на роботу у пенсійні фонди, управління соцстраху та соцзахисту – мовиться близько про 97%. Загалом українські громадяни очолили більш ніж тисячу окупаційних муніципальних структур.