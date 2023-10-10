Движение сопротивления продолжает борьбу на оккупированной территории – россиянам и коллаборантам очень тревожно от этого. В частности, недавно в Новой Каховке взорвали авто "секретаря" путинской партии "Единая Россия" Владимира Малова.
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"Красный" огонь в Херсонской области
Неизвестные подожгли стоящий в Новой Каховке памятник Владимиру Ленину. Россияне установили его на центральной площади еще в прошлом году. В конце апреля россияне решили провести "коммунизацию" Новой Каховки – однако, как сейчас можно увидеть, это не нравится местным.
Также перед горящим памятником на асфальте нарисовали государственный символ Украины – трезуб. Громадный герб с ровно очерченными краями теперь красуется в центре оккупированного города.
Сопротивление на временно подконтрольных россиянам землях продолжается / Сергей Стерненко
Чудеса на оккупированной территории
- Спецназовцы Главного управления разведки недавно снова десантировались на территории временно оккупированного Крыма. В рамках диверсионно-разведывательной операции бойцам пришлось вступить в жестокий бой с оккупантами. Те понесли значительные потери.
- Возле Мариуполя 6 октября пылал самолет оккупантов, который сбила их ПВО. Это уже пятая атака россиян на собственные самолеты. Пилоту удалось выжить.
- Оккупанты очень боятся местного населения на оккупированных территориях. Они надеялись, что их встретят радостно, но произошло наоборот – сейчас процветает партизанская борьба. Россияне видят в каждом втором потенциального наводчика и потенциального врага для них.