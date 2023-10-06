Под Мариуполем упал российский самолет. Оккупанты жалуются, что его "приземлила" их же ПВО.

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"Успешная" работа российского ПВО

В сети появились кадры, на которых пылает и дымится самолет захватчиков. Пропагандисты плачут, что самолет подбила их ПВО. Они пишут, что это уже пятая столь успешная работа оккупационной противовоздушной обороны по собственным самолетам. В телеграм-каналах отмечают, что пилоту удалось выжить.

"С такими темпами работы нашей доблестной ПВО мы скоро останемся без авиации", – заметил один из пользователей сети.

На данный момент официальной информации нет.

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24 сентября ВСУ нанесли удар беспилотником по аэродрому "Халино" в Курске. Как следствие было уничтожено командование авиаполка россиян. По предварительным данным, ранены или погибли:

командир 14 авиаполка,

один из его заместителей,

группа офицеров-авиаторов,

представитель военной контрразведки ФСБ,

работники аэродрома.

21 сентября СБУ и ВМС поразили с помощью ракет "Нептун" аэродром в Саках в оккупированном Крыму. На аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". В ходе спецоперации есть попадание в цели, нанесены серьезные повреждения технике оккупантов.

В ночь на 30 августа на аэродроме в Пскове случился "хлопок". Тогда в ГУР заявили, что "неизвестные" дроны уничтожили четыре российских Ил-76 и повредили несколько других самолетов.

В период с 19 по 21 августа Россия потеряла еще пять самолетов после того, как тот же хлопок "заскочил на огонек" на аэродром в Сольцах в Новгородской области и аэродром "Шайковка" в Калужской области.