Під Маріуполем впав російський літак. Окупанти жаліються, що його "приземлила" їхня ж ППО.

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"Успішна" робота російської ППО

У мережі з'явилися кадри, на яких палає і димиться літак загарбників. Пропагандисти плачуться, що літак підбила їхня ППО. Вони пишуть, що це вже п'ята така успішна робота окупаційної протиповітряної оборони по власних літаках. У телеграм-каналах зазначають, що пілоту вдалося вижити.

"З такими темпами роботи нашої доблесної ППО ми скоро залишимося без авіації", – зауважив один із користувачів мережі.

Наразі офіційної інформації немає.

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24 вересня ЗСУ завдали удару безпілотником по аеродрому "Халіно" в Курську. Як наслідок було знищено командування авіаполку росіян. За попередніми даними, поранені або загинули:

командир 14 авіаполку,

один із його заступників,

група офіцерів-авіаторів,

представник військової контррозвідки ФСБ,

працівники аеродрому.

21 вересня СБУ та ВМС уразили за допомогою ракет "Нептун" аеродром у Саках, що в окупованому Криму. На летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцир". У ході спецоперації є влучання в цілі, завдано серйозних пошкоджень техніці окупантів.

У ніч проти 30 серпня на аеродромі у Пскові трапилася "бавовна". Тоді у ГУР заявили, що "невідомі" дрони знищили чотири російських Іл-76 та пошкодили декілька інших літаків.

У період з 19 по 21 серпня Росія втратила ще п'ять літаків після того, як та сама бавовна "заскочила на вогник" до аеродрому у Сольцях у Новгородській області та аеродрому "Шайковка" у Калузькій області.