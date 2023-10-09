Поскольку "руководителей" оккупационных администраций уже избрали. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский. Он отметил, что сейчас в большинстве своем должности на временно оккупированных территориях занимают коллаборанты, однако все может полностью измениться в марте 2024 года.

Смотрите также Перемололи элиту путинского войска: как ВСУ по несколько раз уничтожали российские бригады

Так называемые "главы" оккупированных территорий

Лысянский рассказал, что российские оккупанты официально назначили "губернаторов" временно оккупированных территорий Украины:

Денис Пушилин – Донецкая область;

Леонид Пасечник – Луганская область;

Евгений Балицкий – Запорожская область;

Владимир Сальдо – Херсонская область.

И теперь назначают местные администрации в небольших городах: Енакиево, Алчевск и другие.

Шумиха среди россиян

Как заметил Лысянский, оккупанты также формируют судебную власть. Однако зафиксирована проблема: россияне не могут найти большое количество судей. На сегодняшний день из 1115 судей назначили только 238 человек.

Кроме того, противник меняет законодательство и позволяет местным предателям становиться судьями по законам России.

Соответственно, началась шумиха, дискуссии и скандалы между оккупантами. Так называемые "Z-патриоты" начали упрекать центральные российские власти, что "как можно давать право бывшим гражданам Украины судить граждан России",

– подчеркнул Павел Лысянский.

Разделение властей

По его словам, также на временно оккупированных территориях произошло разделение властей. К примеру, силовые органы возглавляют исключительно граждане России, в частности ФСБ, росгвардию, полицию и генпрокуратуру. Зато оккупационные администрации пока возглавляют местные коллаборанты.

Лысянский о ситуации на оккупированной территории Украины: смотреть видео

Правозащитник отметил, что местный депутатский корпус преимущественно остается за коллаборантами, однако 30 – 40% занимают российские граждане. Если же говорить о так называемых оккупационных "правительствах", то 70 – 80% контролируют граждане России.

Сейчас они проводят подготовку к выборам Владимира Путина в 2024 году, в том числе на временно оккупированных территориях. После марта 2024, если Вооруженные Силы Украины не освободят территорию раньше, будет глобальная перезагрузка. И тогда придут граждане России на все должности,

– подытожил Павел Лысянский.

Ситуация на оккупированной территории Украины: что известно