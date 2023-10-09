Поскольку "руководителей" оккупационных администраций уже избрали. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский. Он отметил, что сейчас в большинстве своем должности на временно оккупированных территориях занимают коллаборанты, однако все может полностью измениться в марте 2024 года.
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Так называемые "главы" оккупированных территорий
Лысянский рассказал, что российские оккупанты официально назначили "губернаторов" временно оккупированных территорий Украины:
- Денис Пушилин – Донецкая область;
- Леонид Пасечник – Луганская область;
- Евгений Балицкий – Запорожская область;
- Владимир Сальдо – Херсонская область.
И теперь назначают местные администрации в небольших городах: Енакиево, Алчевск и другие.
Шумиха среди россиян
Как заметил Лысянский, оккупанты также формируют судебную власть. Однако зафиксирована проблема: россияне не могут найти большое количество судей. На сегодняшний день из 1115 судей назначили только 238 человек.
Кроме того, противник меняет законодательство и позволяет местным предателям становиться судьями по законам России.
Соответственно, началась шумиха, дискуссии и скандалы между оккупантами. Так называемые "Z-патриоты" начали упрекать центральные российские власти, что "как можно давать право бывшим гражданам Украины судить граждан России",
– подчеркнул Павел Лысянский.
Разделение властей
По его словам, также на временно оккупированных территориях произошло разделение властей. К примеру, силовые органы возглавляют исключительно граждане России, в частности ФСБ, росгвардию, полицию и генпрокуратуру. Зато оккупационные администрации пока возглавляют местные коллаборанты.
Лысянский о ситуации на оккупированной территории Украины: смотреть видео
Правозащитник отметил, что местный депутатский корпус преимущественно остается за коллаборантами, однако 30 – 40% занимают российские граждане. Если же говорить о так называемых оккупационных "правительствах", то 70 – 80% контролируют граждане России.
Сейчас они проводят подготовку к выборам Владимира Путина в 2024 году, в том числе на временно оккупированных территориях. После марта 2024, если Вооруженные Силы Украины не освободят территорию раньше, будет глобальная перезагрузка. И тогда придут граждане России на все должности,
– подытожил Павел Лысянский.
Ситуация на оккупированной территории Украины: что известно
- Экс-преподавательница столичного университета Драгоманова Евгения Бильченко активно собирает средства в помощь российским захватчикам. Предательницу уволили с вуза за ее пророссийские взгляды. В частности, Бильченко ездила на оккупированную территорию с "гуманитарной миссией".
- Недавно 7 октября был взорван автомобиль секретаря партии "Единая Россия" – Владимира Малова. Это произошло во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Сообщают, что предателя доставили в больницу с тяжелыми ранениями.
- Кроме того, ВСУ успешно продвигаются на Мелитопольском направлении в сторону Токмака. Как отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, оккупанты начали эвакуацию некоторых своих подразделений и воинских частей из Запорожской области. Поэтому, вероятно, ожидается жест доброй воли.