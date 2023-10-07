Причиной стали скандальные антиукраинские заявления культорологини. Она назвала Украину "онкобольной американской колонией", а новый закон о языке – "обычным фашизмом".
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Предательница ездит в армию России
Государственная изменница Евгения Бильченко в своем паблике опубликовала фото в военной форме и с автоматом на фоне российского флага. Раньше женщина была профессором киевского университета Драгоманова, но ее уволили за ее пророссийские взгляды. Сразу после этого она перебралась в Россию.
Бильченко ездила на оккупированную территорию с "гуманитарной миссией". Следует отметить, что на своем канале женщина активно собирает средства в помощь российским оккупантам. Сразу после того, как информация о поездке начала распространяться по украинским медиа, она изложила пост, где угрожала, что будет "воевать".
И Бильченко передала всю гуманитарную помощь своим бойцам, которая требовалась. Об этом есть отчеты в масках в чистом поле, не подкопаешься. В следующий раз Бильченко въедет на освободившуюся территорию, то есть на свою малую Родину, на российском танке,
– написала предательница.
В день своего рождения она написала, что после переезда в Россию сначала хотела покончить с собой, но потом "ее нашла армия".
Бильченко призналась, что на протяжении как минимум шести лет вела антиукраинскую деятельность и даже рада, что она официально является госпредательницей в Украине.
Что я делала "эти девять лет"? Делала то, на что сейчас всем нам**, и мне, честно говоря, тоже. Три из них были шизануты, остальные шесть вела подпольную борьбу против Украины, в условиях полной изоляции, без поддержки, без инъекции славой и почестями, вопреки всему, слава Богу, наработала у них на госизмену, чего и другим желаю. Ну что еще сказать... Служу народу России,
– писала коллаборантка.
Бильченко отдана поклонница "русского мира" / телеграмм-канал предательницы
Что известно о Бильченко
- В феврале 2021 Бильченко отстранили от занятий в столичном вузе имени Драгоманова. В июле университет ликвидировал кафедру, где она работала, тем самым уволив скандальную преподавательницу. Тогда она переехала в Россию к мужу.
- В феврале 2022 года экспрофессор похвасталась получением российского паспорта и сданным на "пятерки" экзаменом с русского. Тогда она поклялась служить "русскому миру" и заявила, что готова за него умереть.
- В прошлом году СБУ выдвинуло подозрение в государственной измене бывшей профессорше. Известно, что после начала полномасштабного вторжения она по заказу российских кураторов создала группы для вербовки украинцев. Она должна была узнать расположение и перемещение военнослужащих ВСУ и территориальной обороны Киева и Киевской области.