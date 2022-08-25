Также Бильченко выдвинули подозрение в разведывании данных о Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

К теме Скандальная преподавательница бильченко засветилась в россии с символикой "Z"

В чем подозревают скандальную экс-преподавательницу

Прокуратура сообщила бильченко о подозрении в государственной измене и создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и терробороны. Также сообщено о подозрении двум ее сообщникам.

С февраля 2022 года бильченко, находясь на территории страны-агрессора и, действуя по заказу кураторов из россии, создала и администрировала ряд групп в телеграмме.

В этих группах преподавательница вербовала украинцев для получения информации о размещении и перемещении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны Киева и Киевской области.

По предварительной информации, вражеская агентша завербовала более 10 человек, которые, начиная с 24 февраля, совершали обходы определенных участков в Киеве и области. Они фотографировали места дислокации и передвижения украинских военных. После этого злоумышленники передавали эти сведения кураторам из россии.



В настоящее время Бильченко находится в России / фото Офис генпрокурора

Как бильченко защищала российскую агрессию

На своей странице ВКонтакте преподавательница распространяла видео и сообщения, которые по своему содержанию оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию россии против Украины. Также в этих сообщениях она призвала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Кстати, также сообщили о подозрении одному из членов группы в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии россии против Украины.

Кроме того, в суд уже был передан обвинительный акт в отношении одного из агентов по фактам государственной измены и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



Бильченко открыто поддерживает агрессию россии / фото Офис генпрокурора

Кто такая бельченко и что о ней известно

Профессора культурологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова евгению бильченко требовали лишить должности за ее антиукраинскую позицию. В ее лекциях нашли ряд нарушений, в частности, законов Украины об образовании и государственном языке, а также зафиксировали факты словесного поношения коллег-культурологов, оскорбления достоинства коллег и идейных оппонентов.

Также Бильченко публично раскритиковала закон о языке и назвала Украину "тоталитарным государством".

Одна из студенток Мария Прошковская просила отчислить бельченко. Таким образом, она решила ответить на отсутствие реакции вуза на заявления своей преподавательницы против украинского языка.

В конце концов преподавательницу, которая поддерживает агрессию россии, уволили из университета в июле 2021 года. А кафедру, где работала бильченко, ликвидировали.



бильченко стала приспешницей убийц / фото фейсбук евгении бильченко

Позже Бильченко пожаловалась, что россия ее не поддержала. По словам Бильченко, россияне травят ее, распространяют мемы и не дают ей работы.

Женщина жаловалась, что ее "не подобрали" ни пророссийские партии, ни сама россия. В итоге – она осталась ни с чем.

Летом 2022 года скандальная больченко засветилась с символикой кафиров "Z". В сети появилось фото с пропагандистского мероприятия, где демонстрировались "трофеи" захватчиков. На нем экс-преподавательница одета в футболку с буквой "Z" в цветах флага государства-агрессорки.

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