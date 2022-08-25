Також більченко висунули підозру у вивідуванні даних про Збройні Сили України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

До теми Скандальна викладачка Більченко засвітилася в Росії із символікою "Z"

У чому підозрюють скандальну ексвикладачку

Прокуратура повідомила про підозру більченко у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони. Також повідомлено про підозру двом її спільникам.

З лютого 2022 року більченко, перебуваючи на території країни-агресорки та, діючи на замовлення кураторів з росії, створила та адмініструвала низку груп у телеграмі.

У цих групах викладачка вербувала українців для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони Києва та Київської області.

За попередньою інформацією, ворожа агентка завербувала понад 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого, здійснювали обходи визначених ділянок у Києві та області. Вони фотографували місця дислокації і пересування українських військових. Після цього зловмисники передавали ці відомості кураторам з росії.



Наразі більченко перебуває у росії / фото Офіс генпрокурора

Як більченко захищала російську агресію

На своїй сторінці у вконтактє викладачка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію росії проти України. Також у цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

До речі, також повідомили про підозру одному з членів групи у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії росії проти України.

Крім того, до суду вже передали обвинувальний акт щодо одного із агентів за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



більченко відкрито підтримує агресію росії / фото Офіс генпрокурора

Хто така більченко і що про неї відомо

Професорку з культурології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова євгенію більченко вимагали позбавити посади за її антиукраїнську позицію. У її лекціях знайшли низку порушень, зокрема законів України про освіту та державну мову, а також зафіксували факти словесного паплюження колег-культурологів, образи гідності колег та ідейних опонентів.

Також більченко публічно розкритикувала закон про мову та назвала Україну "тоталітарною державою".

Одна зі студенток Марія Прошковська просила відрахувати більченко. Таким чином вона вирішила відповісти на відсутність реакції вишу на заяви своєї викладачки проти української мови.

Зрештою, викладачку, яка підтримує агресію росії, звільнили з університету в липні 2021 року. А кафедру, де працювала більченко, ліквідували.



більченко стала поплічницею вбивць / фото фейсбук євгенії більченко

Пізніше більченко поскаржилась, що росія її не підтримала. За словами більченко, росіяни цькують її, розповсюджують меми та не дають їй роботи.

Жінка бідкалась, що її "не підібрали" ні проросійські партії, ні сама росія. У підсумку – вона залишилася ні з чим.

Влітку 2022 року скандальна більченко засвітилася з символікою окупантів "Z". У мережі з'явилося фото з пропагандистського заходу, де демонстрували "трофеї" загарбників. На ньому ексвикладачка одягнена у футболку з літерою "Z" у кольорах прапора держави-агресорки.

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