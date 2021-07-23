Рішення про ліквідацію кафедри ухвалила вчена рада вишу. Про це повідомили в університеті у відповідь на запит журналістів.
До теми Скандальну викладачку Більченко, яка підтримує Росію, звільнили з університету Драгоманова
Кафедру, де працювала Більченко ліквідували
Вчена рада університету ухвалила рішення ліквідувати кафедру культурології та філософської антропології,
– мовиться в повідомленні.
Також у виші заявили, що персонально питання щодо професорки Більченко не розглядали. Там також додали, що запропонували співробітникам ліквідованих кафедр посади науково-педагогічних працівників на конкурсній основі з початку навчального року.
Професорку з культурології Більченко вимагали звільнити з університету за її антиукраїнську позицію. І 21 липня 2021 року це рішення ухвалили. На своїй сторінці у фейсбуці скандальна Більченко повідомила, що для її звільнення виш навіть ліквідував кафедру.
Коротко про викладачку Більченко
- Скандал виник, коли викладачка університету Драгоманова Євгенія Більченко опублікувала допис, в якому назвала Україну "онкохворою американською колонією".
- Також вона назвала закон про забезпечення функціонування української мови як державної "лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії".
- Євгенія Більченко також виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків. Це було ще у 2018 році. Її підписали як "активістку Майдану", яка нібито змінила свої погляди, дізнавшись "правду" про події на Донбасі. Ще тоді студенти університету почали вимагати звільнити Більченко.
- У лютому 2021 року викладачку відсторонили від занять, тож останні місяці вона не викладала у виші.