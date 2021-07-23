Рішення про ліквідацію кафедри ухвалила вчена рада вишу. Про це повідомили в університеті у відповідь на запит журналістів.

До теми Скандальну викладачку Більченко, яка підтримує Росію, звільнили з університету Драгоманова

Кафедру, де працювала Більченко ліквідували

Вчена рада університету ухвалила рішення ліквідувати кафедру культурології та філософської антропології,

– мовиться в повідомленні.

Також у виші заявили, що персонально питання щодо професорки Більченко не розглядали. Там також додали, що запропонували співробітникам ліквідованих кафедр посади науково-педагогічних працівників на конкурсній основі з початку навчального року.

Професорку з культурології Більченко вимагали звільнити з університету за її антиукраїнську позицію. І 21 липня 2021 року це рішення ухвалили. На своїй сторінці у фейсбуці скандальна Більченко повідомила, що для її звільнення виш навіть ліквідував кафедру.

Коротко про викладачку Більченко