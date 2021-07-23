Решение о ликвидации кафедры принял ученый совет вуза. Об этом сообщили в университете в ответ на запрос журналистов.

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Кафедру, где работала Бильченко, ликвидировали

Ученый совет университета принял решение ликвидировать кафедру культурологии и философской антропологии,

– говорится в сообщении.

Также в вузе заявили, что персонально вопрос относительно профессора Бильченко не рассматривали. Там также добавили, что предложили сотрудникам ликвидированных кафедр должности научно-педагогических работников на конкурсной основе с начала учебного года.

Профессора по культурологии Бильченко требовали уволить из университета за ее антиукраинскую позицию. И 21 июля 2021 года наконец это решение приняли. На своей странице в фейсбуке скандальная Бильченко сообщила, что для ее увольнения вуз даже ликвидировал кафедру.

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