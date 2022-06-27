У мережі з'явилося фото з пропагандистського заходу, де демонстрували "трофеї" загарбників. На ньому Більченко одягнена у футболку з літерою "Z" у кольорах прапора держави-агресорки.

Важливо прочитати В окупованій Каховці горіло авто: очевидці кажуть, що власницею є колаборантка Махньова

Скандальна викладачка та поетеса Євгенія Більченко / Фото SOTA

Пам'ятаєте, була така викладачка в НПУ Драгоманова Євгенія Більченко? Студенти вимагали її звільнити за антиукраїнську пропаганду, але керівництво ВНЗ до останнього цього не робило. Зрештою, під тиском суспільства вигнали. І правильно. Бо зараз Більченко має ось такий вигляд,

– написав Стерненко.

Що відомо про скандальну викладачку Більченко

Професорку з культурології НПУ ім. М.П. Драгаманова Євгенію Більченко вимагали позбавити посади за її антиукраїнську позицію. У її лекціях знайшли низку порушень, зокрема законів України про освіту та державну мову, а також зафіксували факти словесного паплюження колег-культурологів, образи гідності колег та ідейних опонентів.

Ба більше, поетеса публічно розкритикувала новий закон про мову та назвала Україну тоталітарною державою.

Одна зі студенток Марія Прошковська навіть просила відрахувати її. Таким чином вона вирішила відповісти на відсутність реакції вишу на заяви своєї викладачки проти української мови. "Я просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить всі принципи державної вищої освіти і на сьомому році війни закриває очі на подібні резонансні речі", – сказала вона.

Зрештою, викладачку, яка підтримала агресію Росії, звільнили з університету в липні 2021 року. Крім того, кафедру, де працювала скандальна Більченко, ліквідували.

Любителька Росії скаржиться, що країна-терористка її не підтримала. За словами Більченко, росіяни цькують її, розповсюджують меми та не дають їй роботи.

Жінка бідкається, що її "не підібрали" ні проросійські партії, ні сама Росія. У результаті – вона залишилася ні з чим.

Теж цікаво – Партизани на Херсонщині залякують окупантів: дивіться відео