Колаборантка очолює так зване "управління освіти"

Радник голови Херсонської ОВА та депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що в тимчасово окупованій Каховці горіло авто.

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Пожежа сталася пізно ввечері 25 червня. За словами очевидці, автомобіль належить каховській так званій "начальниці управління освіти" Ірині Махньовій.



В окупованій Каховці горіло авто / Фото з фейсбуку Сергія Хланя

Колаборантам не солодко на окупованих територіях

Російським військовим вдалося тимчасово захопити території Херсонської та Запорізької областей завдяки співпраці зі зрадниками України. Та українці не хочуть жити під окупацією Росії, через що борються із загарбниками.

Збройні Сили України розпочали звільнення Херсонщини та Запоріжжя, що тільки посилило партизанський рух на окупованих територіях. Українські партизани розпочали сезон сафарі, полюючи на зрадників.

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Партизани залишили послання для ставленика Кремля в окупованому Херсоні Володимира Сальдо. Гауляйтера Херсонщини попередили, що за ним б'є дзвін.

Також у Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів Дмитра Савлученка, про що стало відомо 24 червня. Зраднику не вдалося вижити.

За даними місцевих ЗМІ, автомобіль вибухнув у той момент, коли колаборант сідав у нього. Разом із Савлученком нібито загинула і його охорона.

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22 червня з'явилася інформація про те, що народний депутат та зрадник України Олексій Ковальов нібито "загинув" в результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини. Глава української розвідки Кирило Буданов підтвердив вибух авто, однак даних про загибель Ковальова немає.

18 червня партизани в Херсоні спробували підірвати авто місцевого колаборанта Євгена Соболєва. Голова Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута повідомив, що зрадник все ще живий.

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