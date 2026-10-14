24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы следит за ситуацией в украинском небе и сообщает о передвижениях российских БПЛА.

Что известно об атаке?

Прежде всего, помните о собственной безопасности и находитесь в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте