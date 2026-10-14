24 Канал із посиланням на Повітряні сили стежить за ситуацією в українському небі й пише про рух російських БпЛА.

Що відомо про атаку?

Насамперед, пам'ятайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

22:50, 14 жовтня

Ворог атакував Одесу. Пошкоджений житловий будинок.

22:45, 14 жовтня

БпЛА на сході Вінниччини, курс на схід та південь.

22:43, 14 жовтня

БпЛА на Кропивницький.

22:41, 14 жовтня

Реактивні БпЛА на заході Житомирщини, курс на північ Хмельниччини.

Реактивний БпЛА на півдні Одещини, курс на Вінниччину.

22:37, 14 жовтня

Групи БпЛА курсом: північ Херсонщини на північ Миколаївщини та на південь Кіровоградщини.

22:29, 14 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі від Житомира, курс на захід.

22:12, 14 жовтня

БпЛА в напрямку Кременчука зі сходу.

22:09, 14 жовтня

БпЛА на Кривий Ріг.

22:05, 14 жовтня

КАБи на Харківщину.

22:05, 14 жовтня

БпЛА на Кропивницький.

22:04, 14 жовтня

Реактивний БпЛА на півночі Київщини, курс на захід.

03:05, 14 жовтня

БпЛА курс: схід Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Дніпропетровщини в центр Кіровоградщини.