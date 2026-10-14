24 Канал із посиланням на Повітряні сили стежить за ситуацією в українському небі й пише про рух російських БпЛА.
Що відомо про атаку?
Насамперед, пам'ятайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Де тривога: дивіться на карті
Ворог атакував Одесу. Пошкоджений житловий будинок. БпЛА на сході Вінниччини, курс на схід та південь. БпЛА на Кропивницький. Реактивні БпЛА на заході Житомирщини, курс на північ Хмельниччини. Реактивний БпЛА на півдні Одещини, курс на Вінниччину. Групи БпЛА курсом: північ Херсонщини на північ Миколаївщини та на південь Кіровоградщини. Реактивні БпЛА на півночі від Житомира, курс на захід. БпЛА в напрямку Кременчука зі сходу. БпЛА на Кривий Ріг. КАБи на Харківщину. БпЛА на Кропивницький. Реактивний БпЛА на півночі Київщини, курс на захід. БпЛА курс: схід Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Дніпропетровщини в центр Кіровоградщини.
Ворог атакував Одесу. Пошкоджений житловий будинок.
БпЛА на сході Вінниччини, курс на схід та південь.
БпЛА на Кропивницький.
Реактивні БпЛА на заході Житомирщини, курс на північ Хмельниччини.
Реактивний БпЛА на півдні Одещини, курс на Вінниччину.
Групи БпЛА курсом: північ Херсонщини на північ Миколаївщини та на південь Кіровоградщини.
Реактивні БпЛА на півночі від Житомира, курс на захід.
БпЛА в напрямку Кременчука зі сходу.
БпЛА на Кривий Ріг.
КАБи на Харківщину.
БпЛА на Кропивницький.
Реактивний БпЛА на півночі Київщини, курс на захід.
БпЛА курс: схід Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Харківщини лінія розмежування Полтавщини/Дніпропетровщини в центр Кіровоградщини.