24 Канал із посиланням на Повітряні сили стежить за ситуацією в українському небі й пише про рух російських БпЛА.

Що відомо про атаку?

Насамперед, пам'ятайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті