"Россияне этого хотят": могут ли атаковать Украину 9 мая

9 мая в Москве традиционно проходит парад по случаю празднования победы во Второй мировой войне. Каждый раз перед этой сакральной датой для врага в течение полномасштабного вторжения также есть предостережение, что оккупанты могут атаковать нашу страну.

Однако в этом году россияне не смогут осуществить в этот день что-то настолько эффектное, как бы они того не хотели. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валерий Дымов, отметив, что они также не смогут нажать на нас на переговорах, потому что провокации не работают.

Могут ли россияне атаковать Украину 9 мая?

Политолог отметил, что ранее россияне хвастались ракетой "Орешник". В 2024 году они ударили ею по Днепру, чтобы давить на Украину из-за Дональда Трампа на переговорах. Второй раз они атаковали этой ракетой Львов, что дало уже не такой сильный эффект, который они хотели.

Однако что Россия реально может сделать? Применить в этот день ядерное оружие? Или, может, у нее есть какие-то козыри, например, "Орешники"? Россияне этого хотят. Если бы у них были возможности делать то, чего боятся наши граждане, у них были бы те, кто на опережение будет бежать, чтобы удовлетворить этот спрос,

– подчеркнул он.

Понятно, что враг бы мог снова ударить по украинской энергетике. Однако сейчас уже не зима, кроме того, враг имеет ограниченное количество бомбардировщиков, а их ракеты украинская ПВО с каждой атакой сбивает эффективнее.

Относительно фронта, Дымов отметил, что со стороны России он стагнирует. Поэтому посылать россиян в "мясные" штурмы ради какого-то эффекта на 9 мая было бы глупо.

Заметим, что бывший разведчик-снайпер морской пехоты США и доброволец Международного легиона Мэттью Сэмпсон предположил, что россияне будут оказывать давление на своих военных, чтобы они достигли каких-то успехов до 9 мая, но украинские оборонцы к этому готовы. Также, по его мнению, враг может атаковать дронами украинские города в этот день.

Между тем представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заметил, что россияне могут пытаться увеличить давление на фроне до 9 мая именно в Донецкой области.

Что известно о параде 9 мая в Москве?

В этом году парад в Москве может несколько отличаться, от предыдущих. Эксперт по внутренней политике и экономике России Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко заявила, что парад может состояться без демонстрации военной техники – только с пешими колоннами.

Среди политиков, которые очень хотят на него попасть есть Роберт Фицо. Однако премьер министр Словакии сообщил, что страны Балтии запретили ему лететь через их территории. Поэтому он вынужден искать другой маршрут.