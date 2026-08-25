В городе растет число пострадавших. Об этом сообщили Донецкая областная прокуратура и Краматорский городской совет.
Каковы последствия удара?
25 августа, около 10:33, россияне обстреляли город с помощью ФАБ (фугасных авиационных бомб). Целью вражеской атаки стали многоквартирные дома.
Краматорский городской совет сообщил, что по состоянию на 15:30 известно о 21 пострадавшем. Среди них – 2-месячная девочка, которая находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В 16:45 Полиция Донецкой области сообщила, что количество пострадавших выросло до 24.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Россия совершила атаку на Краматорск / Фото Донецкой областной прокуратуры
В результате удара повреждены 34 многоэтажных дома, 3 учебных заведения и критически важная инфраструктура.
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по статье 438 УК, касающейся военных преступлений.
Последствия российской атаки / Фото Краматорского городского совета, Вадима Филишкина
Кроме того, Россия во вторник, 25 августа, нанесла удар по Чернигову. В результате атаки известно о 3 пострадавших.
Также страна-агрессор ночью того же дня нанесла удар по Киеву. В столице работала ПВО. Один из беспилотников при падении повредил жилой дом.