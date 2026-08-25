Там прогремели взрывы. 24 Канал собрал все, что известно сейчас.

Что известно об атаке на Чернигов?

В первую очередь отметим, что Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении города. За несколько минут до 12 часов в Чернигове были слышны звуки взрывов.

Городской совет впоследствии указал, что под ударом оказался объект критической инфраструктуры. А уже в 12.09 поступили сообщения о новых взрывах.

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Какими были предварительные удары по Чернигову?

Буквально накануне, 24 августа, в городе загорелся пожар в многоэтажке после удара российского беспилотника. В результате атаки пострадали 20 человек, среди них двое детей – 12 и 17 лет. 17-летнюю девушку и пожилую женщину доставили в больницу, причем состояние женщины оценивают как тяжелое. Еще 18 пострадавшим медики оказали помощь прямо на месте, госпитализация им не понадобилась.

По предварительной оценке взрывотехников полиции, для атаки мог быть использован ударный БПЛА "Герань-5". Ранее, 23 августа, вражеский беспилотник попал в другой жилой дом. После удара на месте падения возник пожар.