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Россия продолжает терроризировать Украину с помощью БПЛА: в Киеве объявили тревогу

Даниил Жоров
Россия проводит атаку на Украину с помощью БПЛА

Россия проводит атаку на Украину с помощью БПЛА / Getty Images (иллюстративное изображение)

Россия запустила по Украине ударные беспилотники в ночь на 3 ноября. В некоторых областях объявили воздушную тревогу

Воздушные силы сообщают о передвижении вражеских целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию в одном месте.

 
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