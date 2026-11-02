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Росія продовжує тероризувати Україну БпЛА: у Києві оголосили тривогу

Данило Жоров
Росія атакує Україну БпЛА

Росія атакує Україну БпЛА / Getty Images (ілюстративне)

Росія запустила по Україні ударні безпілотники в ніч проти 3 листопада. У деяких областях оголосили повітряну тривогу

Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей. 24 Канал зібрав усе найважливіше в одному місці.

 
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Херсон: реактивний БпЛА на місто.

Реактивні БпЛА на Лубни (Полтавщина).

Київ: реактивний БпЛА на Борщагівку.

Повітряні сили повідомили, що протягом дня 2 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 171 ударним БпЛА (103 із них — реактивні), "Гербера" та дронами інших типів, а також 10-ма S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 БпЛА (78 із них - реактивні), вісім S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

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