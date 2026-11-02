Росія продовжує тероризувати Україну БпЛА: у Києві оголосили тривогу

Росія атакує Україну БпЛА / Getty Images (ілюстративне)
Росія запустила по Україні ударні безпілотники в ніч проти 3 листопада. У деяких областях оголосили повітряну тривогу
Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей. 24 Канал зібрав усе найважливіше в одному місці.
популярні відео
Де летять дрони?
Де зараз загроза: дивіться карту
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 24 Каналу.
Прогнози
Доповнюємо новину...
Херсон: реактивний БпЛА на місто.
Реактивні БпЛА на Лубни (Полтавщина).
Київ: реактивний БпЛА на Борщагівку.
Повітряні сили повідомили, що протягом дня 2 листопада (із 06.30 по 19.00) противник атакував Україну 171 ударним БпЛА (103 із них — реактивні), "Гербера" та дронами інших типів, а також 10-ма S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".
За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 БпЛА (78 із них - реактивні), вісім S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Близько 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі