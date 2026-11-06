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В эфире Россия терроризирует Украину с помощью БПЛА: в Киеве объявлена тревога

Даниил Жоров

Атака дронов / Getty Images (иллюстративное изображение)

Атака дронов

Воздушные силы сообщают о передвижении вражеских целей. 24 Канал сообщает обо всем самом важном.

 
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Куда летят дроны?

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6 ноября 2026

Новые реактивные БПЛА проникают на север Черниговской области из Брянской области.

Волынь: БПЛА курсом на Колки/Рожище.

Группа реактивных БПЛА, направляющихся в сторону Житомира, около полуночи. БПЛА, направляющиеся в Харьков с севера.

Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины / Air Force of the Armed Forces of Ukraine: Реактивные БПЛА из Черкасской области курсом на юг Киевской области.

КАБы на Запорожье.

Реактивные БПЛА через Черниговскую область – курсом на Киевскую область.

Реактивный БПЛА через Ирпень курсом на Киев.

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