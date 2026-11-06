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Наживо Росія тероризує Україну БпЛА: в Києві оголосили тривогу

Данило Жоров

Атака дронів / Getty Images (ілюстративне)

Атака дронів

Повітряні сили повідомляють про рух ворожих цілей. 24 Канал повідомляє все найголовніше.

 
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Хронологія подій

Остання подія щойно

6 листопада 2026

Нові реактивні БпЛА залітають на північ Чернігівщини з Брянщини.

Волинь: БпЛА курсом на Колки/Рожище.

Група реактивних БпЛА курсом на Житомир за півночі. БпЛА на Харків з півночі.

Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine: Реактивні БпЛА з Черкащини курсом на південь Київщини.

Черкащина: реактивний БпЛА курсом на Шполу.

КАБи на Запоріжжя.

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Реактивні БпЛА через Чернігівщину - курсом на Київщину.

Реактивний БпЛА через Ірпінь курсом на Київ.

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